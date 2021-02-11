Наставник Эвертона Карло Анчелотти выдал один из самых ярких моментов сезона.

Итальянец хранил невероятное хладнокровие, когда на 97 минуте Бернард забил победный мяч в матче 1/8 финала Кубка Англии против Тоттенхэма (5:4).

Эвертон – Тоттенхэм – 5:4 – видео голов и обзор матча

Ассистенты вокруг начали радостно прыгать, но Анчелотти больше внимания уделил своему кофе. Наставник Эвертона спокойно подул на напиток, а потом вообще отвернулся от поля.

Добавим, что предыдущий матч "ирисок" также был сверхрезультативным – ничья 3: 3 с Манчестер Юнайтед.

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