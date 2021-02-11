Анчелотти гениально отреагировал на победный гол Тоттенхэму – вирусное видео разрывает сеть
09:59 - Читати українською
Наставник Эвертона Карло Анчелотти выдал один из самых ярких моментов сезона.
осн. час ( 4 : 4 )
завершено
Итальянец хранил невероятное хладнокровие, когда на 97 минуте Бернард забил победный мяч в матче 1/8 финала Кубка Англии против Тоттенхэма (5:4).
Эвертон – Тоттенхэм – 5:4 – видео голов и обзор матча
Ассистенты вокруг начали радостно прыгать, но Анчелотти больше внимания уделил своему кофе. Наставник Эвертона спокойно подул на напиток, а потом вообще отвернулся от поля.
Добавим, что предыдущий матч "ирисок" также был сверхрезультативным – ничья 3: 3 с Манчестер Юнайтед.
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