Анчелотти: Если бы я переживал за физическое состояние Хамеса, то подписал бы Усэйна Болта
Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти эмоционально прокомментировал победный поединок против Тоттенхэма и оценил игру Хамеса Родригеса в его дебютном матче за Эвертон.
"Футболистам, которые умеют играть, не нужно много времени на адаптацию. Хамес знает, что ему нужно делать, то же самое с Алланом и Дукуре.
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Я просто сказал им показать свой уровень, что они и сделали. У нас была хорошее сочетание в полузащите. В прошлом сезоне у нас были игроки, которые хорошо владели мячом, но играть нужно и без мяча.
Хамес не самый быстрый игрок в мире, но он очень качественный игрок. Мы должны использовать его так, чтобы он мог проявить себя. Он не вингер, но Хамес может играть из глубины и получать мяч. Он очень опасен.
Меня не беспокоит физическое состояние. Если бы меня это волновало, я бы приобрел Усэйна Болта, а не Хамеса", – цитирует Анчелотти Goal.com.
Напомним, Эвертон минимально победил Тоттенхэм со счетом 1:0 в первом туре нового сезона АПЛ. Для Родригеса это был дебютный поединок в футболке "ирисок".
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