Летом тренерский штаб подталкивал украинца к смене клубной прописки. Карло Анчелотти хотел избавиться от нашего земляка и купить другого дублера для Тибо Куртуа. Однако Лунин выдержал давление и не изменил своего решения остаться в Реале.

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По информации Marca, Андрей не просто занял твердую позицию, но и сделал соответствующие выводы. Он стал лучше работать над своей игрой. Это стало заметно как на тренировках, так и во время матчей. Также Лунин изменил свой подход к интеграции в коллектив – отношения с одноклубниками стали более тесными, а участие в повседневной жизни команды за пределами поля активнее.

Такие метаморфозы не остались без внимания. Анчелотти был очень доволен и решил вознаградить украинца. Следует заметить, что это произошло еще до травмы Куртуа. Повреждение главного конкурента лишь ускорило появление украинца в официальных матчах Реала. Уверенная игра против Атлетика и Альмерии только закрепила положительные изменения.

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Хотя против Сельты уже играл Кепа Аррисабалага, это никак не касается Лунина. Вопросов к нему нет. Более того, Анчелотти решил вознаградить Андрея. По меньшей мере наш земляк будет играть в Кубке Короля. Этот турнир полностью отдадут украинцу без угрозы потерять место в составе на поздних стадиях плей-офф, как это было в прошлом году.