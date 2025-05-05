Карло Анчелотти покинет Реал до завершения своего контракта, информирует The Athletic. Согласно источнику, стороны согласовали все условия ухода.

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Контракт Анчелотти с Реалом действителен до лета 2026 года, но он будет досрочно расторгнут. Во время встречи представители сторон обсуждали вопрос зарплаты за оставшийся год соглашения,. Сообщается, что вопрос был урегулирован – официальные бумаги будут оформлены до конца сезона в Ла Лиге.

Ожидается, что после этого Реал пригласит Сантьяго Солари на должность временного наставника – на время клубного ЧМ. После этого "бланкос" возглавит уже Хаби Алонсо.

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