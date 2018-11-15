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Анчелотти: Для Наполи чемпионский титул должен быть мечтой, а не утопией

06:00 3 Читати українською
Анчелотти: Для Наполи чемпионский титул должен быть мечтой, а не утопией
Карло Анчелотти / Twitter

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти верит, что его команда может выиграть скудетто.

"Для Наполи чемпионский титул должен быть мечтой, а не утопией. Иначе это катастрофа. Мы можем завоевать его, только если сделаем подвиг. Нам нужно оставаться сконцентрированными.

Неаполь? Я бы хотел здесь жить длительное время. Мне здесь легко дышится, пусть я и с севера Италии", – сказал Карло Анчелотти для DAZN.

Анчелотти: Когда мне позвонил Де Лаурентис, я подумал, что он шутит

Отметим, что после 12 туров Серии А Наполи идет на втором месте в турнирной таблице, проигрывая Ювентусу 6 очков. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис привел Анчелотти на Сан-Паоло, чтобы осуществить мечту – выиграть чемпионский титул.

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Наполи Наполи Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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