Анчелотти: Для Наполи чемпионский титул должен быть мечтой, а не утопией

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти верит, что его команда может выиграть скудетто.

"Для Наполи чемпионский титул должен быть мечтой, а не утопией. Иначе это катастрофа. Мы можем завоевать его, только если сделаем подвиг. Нам нужно оставаться сконцентрированными.

Неаполь? Я бы хотел здесь жить длительное время. Мне здесь легко дышится, пусть я и с севера Италии", – сказал Карло Анчелотти для DAZN.

Анчелотти: Когда мне позвонил Де Лаурентис, я подумал, что он шутит

Отметим, что после 12 туров Серии А Наполи идет на втором месте в турнирной таблице, проигрывая Ювентусу 6 очков. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис привел Анчелотти на Сан-Паоло, чтобы осуществить мечту – выиграть чемпионский титул.