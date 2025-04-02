Прокуратура Мадрида запросила 4 года и 9 месяцев тюремного заключения для итальянского специалиста по обвинению в налоговом мошенничестве. Сегодня, 2 апреля, Карло Анчелотти выступил в суде с заявлением.

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"Когда Реал предложил мне передать имиджевые права, я связался со своим английским консультантом, а потом не стал вдаваться в подробности, все казалось мне законным. Не думал, что это могут расценить как мошенничество, хотя если я здесь, то думаю, что все было не так правильно.

Я заботился только о том, чтобы получать шесть миллионов чистыми от клуба, и не получал никаких уведомлений о том, что прокуратура ведет против меня расследование", – цитирует Marca Анчелотти.

Напомним, что сумма налоговой задолженности 65-летнего итальянца составила 1 217 958 евро. Кроме того, ему был выписан штраф в размере 243 593 евро и проценты в размере 47 298 евро. Анчелотти обвиняют в двух правонарушениях в 2014-2015 годах. На него требуют наложить два штрафа на общую сумму более трех миллионов евро, говорится в обвинительном заключении.

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