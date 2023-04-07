Главному тренеру Реала Карло Анчелотти пришлось отвечать на вопрос о гипотетическом переходе к принципиальному врагу.

Опытный итальянец работал во многих грандах и чемпионатах, но даже представлять не хочет свой переезд на Камп Ноу.

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"Я никогда в жизни не присоединился бы к Барселоне, это невозможно. Никаких вариантов. Моя история здесь, в Реале, лучшем клубе мира. Меня здесь любят", –инсайдер Фабрицио Романо приводит слова Анчелотти.

Напомним, контракт Карло с Реалом истекает летом 2024 года. Некоторые проблемы нынешнего сезона порождают слухи о досрочном уходе итальянца, которого очень хочет пригласить сборная Бразилии.

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