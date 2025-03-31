"У Алабы дела идут очень хорошо. Он выступал за сборную Австрии. Играть по две игры каждые три дня может быть рискованно. У тех, кто не вышел в стартовом составе против Леганеса, больше шансов попасть в основу на встречу в Кубке Испании.

"Лунин может сыграть": Анчелотти заинтриговал выбором голкипера на финал Кубка Испании

Барселона играет очень красиво, Реал играет в другой футбол, очень качественный. Я люблю Мадрид и стиль игры каталонцев. Можно сравнивать, используя одну и ту же фазу, но сложно сравнивать стиль игры двух команд, поскольку он во многом зависит от игроков. Реал имеет другие характеристики, чем Барселона. Можно сказать, что они играют очень хорошо, а Мадрид – очень плохо. Мне нравится, как играет моя команда. Я влюблен в нее уже три года.

Игровое время для Эндрика – это вопрос конкуренции. Я думаю, Реала показывает, что многие игроки стартового состава долгое время сидели на скамейке запасных – Винисиус, Родриго, Вальверде, Камавинга. Если вы хотите играть в Реале, то принято немного посидеть в запасе. Когда у меня была возможность, я уделял ему несколько минут, и он всегда ими пользовался.

Станет ли Мбаппе лучшим? Это трудно. Я могу посоветовать Килиану попробовать достичь того, чего достиг Роналду с командой. У него есть такая возможность. Это означает, что он станет легендой, как Криштиану", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, что Реал сыграет с Реал Сосьедадом в полуфинале Кубка Испании во вторник, 1 апреля.

Барселона во второй раз разгромила Жирону – Левандовски оформил дубль, Цыганков имел момент, но растворился