Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти перед дерби с Ливерпулем в 5-м туре Премьер-лиги поделился мыслями относительно интриги в чемпионате Англии.

"Мы подходим к матчу в хорошем настроении. Эвертон встретится с одним из сильнейших клубов планеты. Мы располагаем хорошим составом.

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Мы лидируем в турнирной таблице, но впереди нас ждет долгий путь. Очевидно, что в ходе сезона мы будем сталкиваться с непростыми ситуациями. Ливерпуль остается фаворитом, но многие клубы первенства усилили свои составы. Возможно, нас ждет лучший сезон АПЛ в истории", – цитирует Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что поединок Эвертон – Ливерпуль состоится сегодня, 17 октября, на Гудисон Парк. Начало матча в 14:30.

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