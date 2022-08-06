"Я убежден, к нам пришли два игрока, являющиеся одними из лучших в мире на своей позиции. Прежде всего, их качество повышает физические и технические возможности команды. Необходимо адаптироваться к группе, а группа немного адаптируется к ним.

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Мы также не должны забывать о тех, кто ушел. Марсело, Иско и Бейл в последние годы вошли в историю клуба, поэтому мадридский Реал благодарен этим игрокам. Надеемся, что новички смогут повторить подвиги ушедших", – цитирует Анчелотти Marca со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

К слову, Королевский клуб не был слишком активен на трансферном рынке. Подписать Килиана Мбаппе не удалось, поэтому Реал ограничился переходами Антонио Рюдигера и Орельена Чуамени. Платить пришлось только за француза.

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