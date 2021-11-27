Анчелотти – о трансферах Реала: "У Переса большие планы на июль"
Коуч мадридского Реала Карло Анчелотти заинтриговал серьезными планами президента Флорентино Переса на летнее трансферное окно.
"В Реале все остается неизменным, меняются только тренеры. Те же физиотерапевты, сотрудники, журналисты. То же видение, то самое величие. И все это, несмотря на экономический ущерб, причиненный пандемией коронавируса.
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В декабре 2022 года новый Сантьягу Бернабеу будет готов, а у Флорентино Переса большие планы на июль. Подписание Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе? Поговорим об этом позже", – цитирует Анчелотти Marca.
Напомним, форварду ПСЖ все ведущие СМИ предсказывают переход в Реал уже летом. Сам Мбаппе не раз заявлял о желании присоединиться к "сливочным". А вот подписание Эрлинга Холанда не выглядит столь очевидным.
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