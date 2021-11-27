"В Реале все остается неизменным, меняются только тренеры. Те же физиотерапевты, сотрудники, журналисты. То же видение, то самое величие. И все это, несмотря на экономический ущерб, причиненный пандемией коронавируса.

Мбаппе не перейдет в Реал зимой – мадридцы в режиме ожидания

В декабре 2022 года новый Сантьягу Бернабеу будет готов, а у Флорентино Переса большие планы на июль. Подписание Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе? Поговорим об этом позже", – цитирует Анчелотти Marca .

Напомним, форварду ПСЖ все ведущие СМИ предсказывают переход в Реал уже летом. Сам Мбаппе не раз заявлял о желании присоединиться к "сливочным". А вот подписание Эрлинга Холанда не выглядит столь очевидным.