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Анчелотти – о разгромной победе над Эмполи: Соперник играл лучше

09:52 42 Читати українською
Анчелотти – о разгромной победе над Эмполи: Соперник играл лучше
Карло Анчелотти / Фото: соцсети

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти остался недоволен игрой команды в матче против Эмполи, несмотря на разгромную победу (5:1).

"Я больше зол, чем доволен, поскольку результат говорит о хорошей игре, но на самом деле Эмполи играл лучше. Они больше контролировали игру и владели инициативой, и до счета 4:1 в поле шла настоящая борьба.

Наполи разнес Эмполи

Мы играли намного лучше Ромы, но достигли лишь ничьей. А сегодня получили больше, чем заслужили. Мы были беспощадны в атаке, но Эмполи играл лучше.

Мертенс забил шикарный гол за Наполи и стал самым результативным бельгийцем в истории Серии А

Даже Мертенс меня разозлил. Он играл вингера, хотя я сказал, что если он хочет забивать, то должен действовать ближе к центру. Он ответил, что голевые передачи тоже важны. В итоге он сделал хет-трик и ассист", – цитирует Анчелотти Football-Italia.

Италия11 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Эмполи: Пятница 02 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
5 : 1
Эмполи
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Наполи Наполи Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Наполи - Эмполи
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