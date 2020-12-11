"Фрэнк Лэмпард очень хорошо работал тренером еще в Челси. Также он достиг поставленных перед его командой целей в прошлом сезоне. И в этом сезоне его команда показывает уверенную игру. У него фантастическая команда и замечательные футболисты. Он делает все очень хорошо.

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За последние годы наши отношения изменились. Ранее это были отношения между тренером и игроком, а теперь это отношения между коллегами. Я буду рад и счастлив увидеть его снова в субботу", – цитирует Анчелотти BBC.

Перед 12-м туром АПЛ Челси расположился на третьей строчке, Эвертон – 9-й.

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