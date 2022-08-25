Награду прогнозированно получил Карло Анчелотти, который привел Реал к победе в Лиге чемпионов 2021/22. Итальянец является первым и единственным тренером, который побеждал в самом престижном евротурнире 4 раза – с Миланом (2003, 2007) и Реалом (2014, 2022).

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Кроме 63-летнего Карлетто, на награду претендовали Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, но они ожидаемо уступили триумфатору ЛЧ. Интересно, что наставник Реала снова будет противостоять Шахтеру. "Горняки" попали в одну группу с мадридцами в групповом турнире ЛЧ 2022/23.

К слову, недавно Анчелотти заявил, что после ухода из Реала завершит тренерскую карьеру. Его соглашение с мадридцами рассчитано еще на 2 года.

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