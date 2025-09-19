Рубен Аморим получил от руководства Манчестер Юнайтед четкую задачу – команда должна квалифицироваться в еврокубки в этом сезоне. Как информирует talkSPORT, совладелец клуба Джим Рэтклифф лично прибыл на базу в Керрингтон и отметил, что ситуация на поле должна измениться.

Поражение 0:3 в дерби с Манчестер Сити стало лишь одной победой в пяти последних матчах "красных дьяволов". Нынешние результаты продолжают кризис, который начался еще в прошлом сезоне – тогда клуб завершил чемпионат на 15-м месте с 42 очками, что стало худшим результатом в истории Премьер-лиги, и проиграл финал Лиги Европы Тоттенхэму, впервые за 11 лет оставшись без еврокубков.

Несмотря на неудачный старт, Рэтклифф убежден, что нынешний состав способен финишировать в топ-5. Главным требованием инвестора является возвращение команды на европейскую арену, даже если это не Лига чемпионов. Сам Аморим, уверен в себе и не планирует отказываться от своей философии – 40-летний тренер с начала работы в ноябре 2024-го настаивает на игре в схеме 3-4-3.

"Есть много вещей, о которых вы не знаете, что происходило в течение этих месяцев, но я не собираюсь меняться. Когда я захочу изменить свою философию – изменю. Если нет, то вам придется сменить человека", – заявил Аморим после поражения от Манчестер Сити на Этихаде.

В общении с журналистами перед игрой против Челси наставник даже пошутил о встрече с Рэтклиффом: "Он предложил мне новый контракт! Нет, это были обычные вещи – показать поддержку, объяснить, что сезон длинный. Это клуб с, возможно, самым большим давлением в мире".

Несмотря на разговоры о будущем тренера, клуб пока не контактировал с потенциальными преемниками. В шорт-лист в свое время входили Гарет Саутгейт, Андони Ираола, Маурисио Почеттино, Томас Франк, Киран Маккенна и Луис Энрике.

