Мейсон Маунт будет играть ключевую роль под руководством Рубена Аморима в команде, если сможет сохранять форму, информирует The Sun, ссылаясь на источники в клубе. Сообщается, что португальский специалист видит Маунта в центре своего проекта. Аморим восхищается его универсальностью и считает, что он может хорошо вписаться в новую систему, которую он планирует внедрить в команде.

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Для Маунта момент прибытия Аморима на Олд Траффорд стал как нельзя более удачным. Он только что вернулся к полноценным тренировкам, и поскольку он не находится в составе сборной Англии, в ближайшие недели он сможет провести под руководством тренера первые тренировки. Ранее Тен Хаг попросил у клуба подписать Маунта, чтобы тот составил трио в центре поля вместе с Бруну Фернандешем и Каземиро. Однако на Олд Траффорд дела у него не пошли – наибольшую продуктивность в Челси Мейсон демонстрировал на позиции вингера в схеме с тремя защитниками. Именно с помощью этой системы – почти идентичной системе Аморима – Челси выиграл Лигу чемпионов в 2021 году.

Сейчас Маунт прилагает все усилия, чтобы пробиться в стартовый состав МЮ на игру с Ипсвичем.