Наставник "манкунианцев" Рубен Аморим решил, что камерунец не попадет в состав команды на матч с "сороками".

Манчестер Юнайтед решил попрощаться с Онана после ошибок в ЛЕ – вратаря заменят на звезду Серии А

Андре Онана виноват в обоих голах, которые Манчестер Юнайтед пропустил в первой четвертьфинальной игре Лиги Европы с Лионом (2:2). Как сообщает The Athletic, голкипер не сыграет против Ньюкасла. Аморим хочет, чтобы голкипер разобрался в себе после неудачной игры и ограбления жены.

Недавно у его жены украли сумку за 62 000 фунтов и часы Rolex.

Напомним, Онана сыграл в каждом из 69 матчей Юнайтед в АПЛ с момента перехода из Интера летом 2023 года.

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