"Я понимаю критику, но мне все равно. Нет ничего хуже, чем поражение. Люди могут говорить все, что хотят. Я не хочу защищаться. Вы можете посмотреть на нашу позицию в турнирной таблице, она о многом говорит.

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Мы допустили много ошибок, которые мы должны исправить, ведь в четверг нас ожидает очень важный матч", – сказал Аморим для Sky Sports.

Напомним, в последнем матче Манчестер Юнайтед уступил Ньюкаслу (1:4) в 32-м туре АПЛ. Сейчас подопечные Рубена Аморима занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата с 38-ю очками. Следующий свой поединок манкунианцы сыграют 17-го апреля против Лиона в 1/4 финала Лиги Европы.

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