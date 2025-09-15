Поражение от Манчестер Сити не стало чем-то необычным для нынешнего Манчестер Юнайтед, который возглавляет Рубен Аморим. Как сообщает Sky Sports, португальский специалист имеет самый низкий процент побед среди всех тренеров МЮ со времен Второй мировой войны (во всех соревнованиях) – лишь 36,17%.

Ярмолюк может оказаться в Манчестер Юнайтед – источник озвучил сумму, за которую отпустят звезду сборной Украины

Среди менеджеров, которые провели более 20 игр во главе Манчестер Юнайтед в высшем дивизионе, только Альфред Албут (20%) и Скотт Дункан (24%) имеют более низкие показатели за Аморима – 26%. Интересно, что лучший процент побед у сэра Алекса Фергюсона – 59,67%, за ним идет Жозе Моуринью (58,33%), а на третьем месте расположился Эрик тен Хаг (54,69%).

Напомним, что после поражения от Манчестер Сити МЮ остался с 4 очками на 14-й строчке. Отставание от первого Ливерпуля уже составляет 8 пунктов.

Манчестер Сити разбил Юнайтед в дерби – дебют Доннаруммы, Холанд оформил дубль и выдал фантастический промах