Аморим отметил любимца Манчестер Юнайтед – Тен Хаг держал его в запасе
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим выразил восхищение полузащитником команды Мейсоном Маунтом.
"Мейсон Маунт... Я люблю этого парня. Он очень хочет играть. Это самое главное.
Аморим вернет в состав "забытую" звезду Манчестер Юнайтед – Тен Хаг неправильно его использовал и посадил в запас
Он играл по этой схеме, поэтому она идеальна для него. У меня есть две позиции для Мейсона Маунта, поэтому он должен быть очень счастлив", – цитирует Аморима Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что португальский специалист видит Маунта в центре своего проекта. Аморим восхищается его универсальностью и считает, что он может хорошо вписаться в новую систему, которую он планирует внедрить в команде.
Эрик тен Хаг хотел видеть Маунта в центре поля вместе с Бруну Фернандешем и Каземиро, но на Олд Траффорд игрок не смог проявить себя. Лучшие результаты Мейсон демонстрировал в Челси на позиции вингера в схеме с тремя защитниками, которая принесла клубу победу в Лиге чемпионов в 2021 году.
Забудьте о Холанде! Дьокереш переписывает рекорды бомбардиров, огорчил одного украинца, но попал на крючок в Лиссабоне