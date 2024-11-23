"Мейсон Маунт... Я люблю этого парня. Он очень хочет играть. Это самое главное.

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Он играл по этой схеме, поэтому она идеальна для него. У меня есть две позиции для Мейсона Маунта, поэтому он должен быть очень счастлив", – цитирует Аморима Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что португальский специалист видит Маунта в центре своего проекта. Аморим восхищается его универсальностью и считает, что он может хорошо вписаться в новую систему, которую он планирует внедрить в команде.

Эрик тен Хаг хотел видеть Маунта в центре поля вместе с Бруну Фернандешем и Каземиро, но на Олд Траффорд игрок не смог проявить себя. Лучшие результаты Мейсон демонстрировал в Челси на позиции вингера в схеме с тремя защитниками, которая принесла клубу победу в Лиге чемпионов в 2021 году.

Rúben Amorim: “Mason Mount… I have to tell you I love that kid. You can look in his eyes that he wants this so bad. This is the most important thing”.



“He played in this system, so it’s perfect for him... I have two positions for Mason Mount, so he should be very happy!”. pic.twitter.com/HTIBCgPq4i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2024

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