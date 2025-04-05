"Предстоящий уход де Брюйне из Манчестер Сити? Все просто – он был одним из лучших полузащитников АПЛ. Время проходит для всех, поэтому это естественно.

Де Брюйне официально покидает Манчестер Сити после 10 лет в клубе

Де Брюйне улучшил лигу. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Мне было приятно видеть его игру в Португалии много раз", – приводит слова Аморима журналист Саймон Стоун.

Напомним, что Кевин де Брюйне выступал за Манчестер Сити с 2015 года. За это время он становился чемпионом Англии в составе "горожан" 6 раз, выиграл 5 Кубков Лиги, 2 Кубка и 3 Суперкубка Англии, а также добыл Лигу чемпионов в сезоне 2022/23.

Ruben Amorim on Kevin de Bruyne: "That is easy, he was one of the best midfielders in the PL. The time passes to everyone so it is a natural thing. He improve the league. He was on the wrong side of Manchester so I wish him good luck. It was a pleasure to see him in Portugal a… — Simon Stone (@sistoney67) April 4, 2025

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