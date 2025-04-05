Аморим остроумно отреагировал на предстоящий уход де Брюйне из Ман Сити: "Он был не на той стороне Манчестера"
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим не смог обойти вниманием заявление хавбека Манчестер Сити Кевина де Брюйне об уходе из команды будущим летом.
"Предстоящий уход де Брюйне из Манчестер Сити? Все просто – он был одним из лучших полузащитников АПЛ. Время проходит для всех, поэтому это естественно.
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Де Брюйне улучшил лигу. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Мне было приятно видеть его игру в Португалии много раз", – приводит слова Аморима журналист Саймон Стоун.
Напомним, что Кевин де Брюйне выступал за Манчестер Сити с 2015 года. За это время он становился чемпионом Англии в составе "горожан" 6 раз, выиграл 5 Кубков Лиги, 2 Кубка и 3 Суперкубка Англии, а также добыл Лигу чемпионов в сезоне 2022/23.
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