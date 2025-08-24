Форвард Джей Джей Габриэль уже стал самым молодым игроком, выступавшим за Манчестер Юнайтед U-18. Считается, что 14-летний нападающий, которого прозвали “новым Месси”, может дебютировать в АПЛ и установить еще один рекорд.

Рубен Аморим подключил Габриэля к тренировкам с первой командой – почти неслыханно, чтобы кто-то настолько юный получал подобную привилегию. Однако наставнику Манчестер Юнайтед этого мало, 40-летний специалист хочет, чтобы форвард был рядом с основой, поскольку верит, что это поможет его прогрессу. Идея заключается не в том, чтобы спешить выпускать его на поле, а в том, чтобы помочь ему впитать атмосферу, темп и стандарты тренировок АПЛ. Об этом сообщает Goal.

Стоит заметить, что Джей Джей Габриэль в текущем сезоне за Манчестер Юнайтед U-18 забил два гола в двух матчах. Форвард является сыном Джо О'Керуилла, бывшего защитника сборной Ирландии.

Если Габриэль дебютирует за МЮ до апреля 2026 года, десятиклассник побьет рекорд как самый молодой игрок в истории АПЛ.

