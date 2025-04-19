После провального сезона в АПЛ манкунианцы готовятся к большой перестройке в команде, сообщает The Express со ссылкой на Sky Sports.

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Рубен Аморим определился с именами 5 игроков, которые покинут "красных дьяволов", а также выбрал главную цель для трансфера летом. Португальский наставник планирует подписать нападающего Борнмута Антуана Семеньо, которым интересуются все топ-клубы АПЛ.

Команда Антони Ираолы требует за форварда около 70 миллионов фунтов стерлингов, из-за чего Манчестер Юнайтед планирует предложить Борнмуту обмен на игрока кого-то из 5 игроков: Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо, Тайрела Маласию, Тоби Кольера или Гарри Амасса.

Напомним, что в текущем сезоне ганский одноклубник Забарного забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 36 матчах за "вишен".

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