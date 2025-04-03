Аморим ещё только привыкает к работе в Англии. Португальский тренер привык общаться в Спортинге на португальском языке, и ещё не полностью искоренил эту привычку на Олд Траффорд. Как заявил защитник команды Диогу Далот, Аморим уже не впервые допустил такую досадную ошибку.

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"Это было забавно. Он настолько привык говорить по-португальски, что начинал говорить по-португальски со всеми игроками. И игроки такие: "Босс, да ладно, ты же говоришь [по-португальски]". А он такой: "Ой, извините!", – цитирует Далота talkSPORT.

Аморим совершенствует свой английский, который у него пока что не идеальный. Когда он только прибыл в МЮ, то начал сразу же общаться на английском. "Я думаю, что он говорил по-английски, чтобы быстро адаптироваться, чтобы игроки не чувствовали себя обделенными. Очевидно, что в первые несколько месяцев ему иногда проще общаться на португальском языке. Но теперь, я думаю, для него стало совершенно нормальным говорить по-английски", – добавил Далот.

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