"Мы хорошо начали, но были недостаточно стабильны, чтобы поддерживать такую игру в течение длительного времени. Когда я чувствую, что команда немного устает, мы часто проигрываем. Манчестер Юнайтед должен был действовать лучше в эпизодах с двумя пропущенными голами. Многое еще надо улучшить, но характер никуда не делся.

Безумный камбэк имени Магуайра в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4

Это один из тех моментов, которые могут многое изменить. Иногда мы просто смотрим на тактический и физический аспект. Но такие моменты могут многое изменить в сознании игроков.

Мы выпустили Харри Магуайра в атаку, потому что он единственный, кто может забить головой. Майну пока не набрал форму после травмы. Но он действительно хорош на ограниченном пространстве и способен забивать такие голы. Это был замечательный день", – приводит слова Аморима Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед в сумасшедшем матче перестрелял Лион (5:4) в овертаймах – команды забили аж 5 голов в дополнительное время. Коби Майну и Харри Магуайр на 120-й и 120+1 минутах принесли победу "красным дьяволам".

МЮ создал камбэк года, забив трижды за 7 минут и прорвавшись в полуфинал ЛЕ, Тоттенхэм, Лацио и Атлетик тоже в 1/2