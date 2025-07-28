Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим оценил эмоциональные проявления Фернандеша в игре против Вест Хэма (2:1) во время американского турне.

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Португалец отметился дублем на стадионе MetLife – сначала реализовал пенальти уже на 5-й минуте, а затем удвоил преимущество после перерыва. Его результативные действия помогли "красным дьяволам" одолеть Вест Хэм, который ответил голом Джаррода Боуэна во втором тайме.

После игры Аморим признал, что несмотря на важность Бруну для команды, его чрезмерная эмоциональность иногда мешает.

"Это было очень заметно еще в прошлом сезоне – голы, ассисты. Но не только это. Теперь у него больше игроков, которые могут помочь вести команду – и это хорошо. Он наш лидер не только на поле, но и вне его. Бруну работает очень много, всегда готов к игре, иногда выступает даже через боль. Впрочем, бывает, что он разочаровывается и теряет концентрацию. Он так сильно хочет помочь партнерам, что иногда это не на пользу. Все должны делать свою работу, а Бруну, например, стоит просто ждать мяч", – цитирует наставника Манчестер Юнайтед GOAL.

В следующем матче Манчестер Юнайтед встретится с Борнмутом – игра состоится в четверг, 31 июля, в Чикаго.

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