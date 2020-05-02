toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Американская мечта": Холанд расхвалил 17-летнюю сенсацию Боруссии Дортмунд

00:45 9 Читати українською
"Американская мечта": Холанд расхвалил 17-летнюю сенсацию Боруссии Дортмунд
Рейна и Холанд / Getty Images

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд поражен уровнем игры юного хавбека Джованни Рейны.

"Ему скоро 17 с половиной, но в таком молодом возрасте он очень спокойный в работе с мячом.

Холанд продолжает батл с ПСЖ – норвежец остроумно потроллил Неймара и Ко

Джованни играет за большую команду, очень интересно смотреть, насколько он хладнокровен. Ему безразлично, он просто погружается во все это с головой. Американская мечта, вот как я его называю. Рейна может достичь футбольной вершины", – заверил Холанд в интервью ESPN.

Добавим, что юный американец провел в текущем сезоне Бундеслиги 8 матчей, но голами не отличался. Зато Рейна забивал Вердеру в рамках 1/8 финала Кубка Германии, став самым молодым автором гола в истории турнира.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

blog_ava
Джорджина разделась до пояса - девушка Роналду показала "голый" результат своих тренировок
1 мая
558
Теги
Джованни Рейна Джованни Рейна Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
11
мин
Унион Берлин
16:30
Падерборн
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук