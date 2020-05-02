"Американская мечта": Холанд расхвалил 17-летнюю сенсацию Боруссии Дортмунд

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд поражен уровнем игры юного хавбека Джованни Рейны.

"Ему скоро 17 с половиной, но в таком молодом возрасте он очень спокойный в работе с мячом.

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Джованни играет за большую команду, очень интересно смотреть, насколько он хладнокровен. Ему безразлично, он просто погружается во все это с головой. Американская мечта, вот как я его называю. Рейна может достичь футбольной вершины", – заверил Холанд в интервью ESPN.

Добавим, что юный американец провел в текущем сезоне Бундеслиги 8 матчей, но голами не отличался. Зато Рейна забивал Вердеру в рамках 1/8 финала Кубка Германии, став самым молодым автором гола в истории турнира.

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