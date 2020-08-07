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Американская компания инвестирует бешеную сумму в стадион Черноморец

18:21 - Читати українською
Американская компания инвестирует бешеную сумму в стадион Черноморец
Стадион Черноморец в Одессе / Фото из открытых источников

Компания, которая выкупила одесский стадион Черноморец, планирует вложить большие деньги для развития комплекса.

Владелец компании Allrise Capital Inc. Руслан Зинуров инвестирует более 10 млн долларов в одесский стадион, сообщает НВ. Планируется, что стадион окупится уже через 5 лет.

Стадион Черноморец продали американской компании за 193,8 млн

Компания хочет инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально значимых мероприятий. Кроме того, владельцы хотят предоставить возможность Черноморцу продолжать выступать на этом стадионе.

Напомним, что ранее американская компания купила стадион в мае 2020 года на аукционе почти за 200 млн гривен.

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футбольные стадионы
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