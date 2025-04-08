Амбициозный украинский клуб хочет видеть Ротаня на посту главного тренера, – Бурбас
Металлист 1925, похоже, может уволить нынешнего наставника Патрика ван Леувена с должности.
"Я имею информацию, инсайд, подтвержденный из двух источников, что Ротаня очень хочет Металлист 1925.
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Насколько я понимаю, Патрик ван Леувен, независимо от результата, скорее всего, покинет клуб. Там что-то не устраивает руководство: игра, коммуникация, не знаю, возможно, команду что-то не устраивает.
Там уже прорабатывают какие-то варианты. Руководству нравится то, как играет Александрия Руслана Ротаня. Мы знаем, как Металлист 1925 может перебить предложение Шахтера. Тогда он запросто может перебить и предложение Динамо или, возможно, даже Полесья, если будет выбор у самого Ротаня", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, Руслан Ротань возглавил Александрию в декабре 2022 года, его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.
Александрия одержала волевую победу над Кривбассом и сократила отставание от Динамо до одного очка