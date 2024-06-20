Президент Буковины Владимир Дубинский анонсировал подписание сразу 8 игроков. ТаТоТаке систематизировал все инсайды относительно потенциальных новичков черновицкого клуба.

Амбициозный клуб из Первой лиги запланировал мощное усиление – бомбардир СК Днепр-1, экс-вингер Шахтера и еще три игрока

Речь идет сразу о трех игроках Кремня (защитников Юрия Дудника, Давронбека Азизова и полузащитника Ореста Панчишина), защитника Звягеля Яна Морговского, вингеров Черноморца Богдана Бойчука и Даниила Голуба и форварда Эпицентра Максима Горного.

Добавим, что Буковина заняла первое место в группе на выбывание в Первой лиге. Ранее Игорь Бурбас сообщал, что на следующий сезон в клубе закладывают рекордный бюджет для выхода в УПЛ – на команду планируют потратить 8,5 млн долларов.

Маркевич потрапив у колізію Луческу – чому так сталося і що буде далі?