Амбициозный клуб из Первой лиги объявил о подписании сразу четырех новичков – среди них двое игроков из УПЛ
06:30 - Читати українською
Буковина серьезно усилила состав перед началом нового сезона.
Буковина на официальном сайте сообщила о подписании сразу пяти игроков. Первым из них стал Даниил Голуб, который до этого выступал за Черноморец.
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Еще одним экс-футболистом одесситов в составе Буковины стал Богдан Бойчук. Также к черновицкому клубу присоединились Юрий Глущук и Андрей Бусько.
Добавим, что Буковина заняла первое место в группе на выбывание в Первой лиге. Ранее Игорь Бурбас сообщал, что на следующий сезон в клубе закладывают рекордный бюджет для выхода в УПЛ – на команду планируют потратить 8,5 млн долларов.
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