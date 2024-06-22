Буковина на официальном сайте сообщила о подписании сразу пяти игроков. Первым из них стал Даниил Голуб, который до этого выступал за Черноморец.

Амбициозный клуб из Первой лиги запланировал трансферы аж 8 новичков

Еще одним экс-футболистом одесситов в составе Буковины стал Богдан Бойчук. Также к черновицкому клубу присоединились Юрий Глущук и Андрей Бусько.

Добавим, что Буковина заняла первое место в группе на выбывание в Первой лиге. Ранее Игорь Бурбас сообщал, что на следующий сезон в клубе закладывают рекордный бюджет для выхода в УПЛ – на команду планируют потратить 8,5 млн долларов.

Маркевич потрапив у колізію Луческу – чому так сталося і що буде далі?