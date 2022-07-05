"С большой радостью и гордостью я присоединяюсь сегодня к ПСЖ. Благодарю президенту Насеру ​​Аль-Хелаифи, Луиша Кампуша и весь клуб за доверие, которое они решили предоставить мне.

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Знаю, с какой ответственностью столкнусь, когда буду во главе этой экстраординарной команды – безусловно, одной из самых конкурентоспособных и зрелищных в Европе. С нетерпением жду возможности поработать со всеми талантливыми игроками, а также с персоналом очень высокого уровня, который поддержит меня в моей миссии.

Мы все знаем, кем ПСЖ является во французском и международном футболе. Амбиция, строгость и оптимизация потенциала команды будут моими руководящими принципами. Я с нетерпением жду возможности оказаться на тренерской скамье Парк де Пренс", – цитирует Гальтье сайт ПСЖ .

Напомним, контракт бывшего наставника Лилля, Ниццы и Сент-Этьена с парижанами рассчитан на 2 года. Новая кампания Лиги 1 стартует в первой трети августа.

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