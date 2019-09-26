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Amazon ведет переговоры с Тоттенхэмом о создании документального фильма

16:28 21 Читати українською
Amazon ведет переговоры с Тоттенхэмом о создании документального фильма
Тоттенхэм / ФК Тоттенхэм

Почувствовать себя частью клуба смогут все желающие – о лондонском Тоттенхэме планируют снять историческое кинополотно.

Компания Amazon планирует заключить с Тоттенхэмом многомиллионный контракт на съемки документального фильма о клубе, сообщает Daily Mail.

Документальная лента расскажет о текущем сезоне команды, о строительстве нового клубного стадиона, а также об отношениях Тоттенхэма с Национальной футбольной лигой. Amazon рассчитывает, что акцент на НФЛ привлечет внимание американской аудитории.

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Главный тренер клуба Маурисио Почеттино уже дал согласие на проект. Съемочная группа получит доступ в раздевалку и имеет право снимать сборы команды. Ориентировочно, фильм должен выйти в прокат летом следующего года. На такой шаг Amazon пошла после успеха другого проекта – фильма о Манчестер Сити All or Nothing.

Напомним, Тоттенхэм в чемпионате Англии занимает седьмое место с 8 очками в активе. В субботу команда Почеттино сыграет против Саутгемптона.

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