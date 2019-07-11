Алжир в серии пенальти одержал победу над Кот-д'Ивуаром, став третьим полуфиналистом КАН-2019

Четвертьфинальный поединок Кубка африканских наций в Суэце между сборными Алжира и Кот-д'Ивуара завершился драматической поражением "слонов" в серии пенальти.

Кот-д'Ивуар уверенно начал поединок, создав серию опасных моментов уже на первых минутах. В частности, на 6-й Градель обводным ударом попал в штангу, а на 8-й Заха ворвался на правый край штрафной, прокинул защитника и прострелил на Коджию – мяч пролетел за спиной нападающего. Алжир включился на 14-й: Марез классно обстучался с партнёрами перед штрафной, вошёл на левый край и пробил в дальний угол – мимо! "Слоны" ответили на 16-й выстрелом Граделя метров с 20-ти в ближний, но голкипер Мболи на линии действовал надёжно.

Казалось, что Кот-д'Ивуар быстро дожмёт Алжир. Ещё больше эту веру укреплял момент на 18-й минуте, когда только своевременный подкат Манди спас от замыкания прострела Багайоко на ближнюю штангу. "Лисы пустыни" не выдержали такой наглости соперника и неожиданно открыли счёт на 21-й: Бунеджа в жесткой борьбе зацепился за диагональ на левый фланг, Бенсебаили подхватил мяч и прострелил в штрафную, а Фегули завершил ударом в касание – 0:1!

На 25-й удвоить преимущество мог Атал, который прорвался к воротам и упал недалеко от них после контакта с Каноном. Арбитр пенальти в этом не увидел, а Юсеф из-за неудачного падения травмировал плечо и покинул поле. После этого матч несколько сбился на позиционную борьбу с большим количеством мелких фолов и столкновений, но на 30-х минутах игра снова раскрылась. Кот-д'Ивуар пошел вперёд и создал серию опасных моментов.

На 33-й Сангаре замкнул подачу с углового (над перекладиной), на 36-й Коджия не успел пробить с нескольких метров, а на 40-й головой после навеса своего же голкипера ударил Траоре – получилось сложно, но Мболи справился. Алжир на 45-й минуте снова мог наказать соперника за нулевую реализацию, но прорыв Мареза к штрафной с ударом по воротам завершился блокировкой. Градель в следующей же атаке ответил выстрелом с линии штрафной – без проблем для Мболи.

После перерыва команды начали с места в карьер. На первых же секундах алжирцам удалось заработать пенальти, однако Кот-д'Ивуар "отскочил" – Бунеджа с "точки" выстрелил в перекладину. На 50-й же настал черёд "слонов" хвататься за голову: Коджия ворвался на левый край штрафной и пробил с острого угла, мяч рикошетом от защитника полетел в ближнюю девятку, но Мболи удалось перевести мяч в каркас ворот! Правда, после этого момента команды остановились на добрый десяток минут, сбившись к позиционной борьбе в центре поля.

После завершения часа игры Алжир пошёл вперёд. На 61-й минуте "лисы пустыни" имели возможность забить второй гол после подачи Бенсебаини, который должен был замыкать Бунеджа – Багдад в нескольких метрах от ворот не рискнул касаться мяча из-за подозрения на офсайд, а тотпролетел рядом со штангой. На 62-й Бунеджа пробивал с острого угла, но голкипер Гбоху не только поймал сферу, но и быстро ввёл её в игру. Кот-д'Ивуар разогнал контратаку, которую взятием ворот завершил Коджия: Джонатан принял передачу на правом фланге, сместился в центр, вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол – 1:1!

Алжир не на шутку разозлился, организовав серию супермоментов у ворот Гбоху. На 64-й минуте Бунеджа упустил очередной шанс отличиться – "лисы пустыни" заработали штрафной, Марез исполнил классную подачу на дальнюю штангу, но Багдад разминулся с мячом! На 66-й же он вырвался один на один с гокипером, но тот парировал удар; через две минуты нападающий исправился, отдав своевременную скидку на Мареза, выстрелевшего с линии штрафной – мяч уже пролетел сквозь Гбоху, но героический подкат Багайоко не дал залететь сфере в ворота. За минуту до этого эпизода в падении через себя пробивал Беннасер, но это было уж совсем неточно.

Дела у сборной Кот д'-д'Ивуара стали ещё более скверными после травмы опорника Сангаре, которого пришлось выносить на носилках. Кроме того, болезненный удар получил Багайоко, но врачи сумели поставить его на ноги. Как следствие, ничего, кроме слабого дальнего удара Заха мимо, "слоны" до конца основного времени не создали. Алжир же старался вырвать победу: так, на 78-й Белаили из пределов штрафной пробил над перекладиной, а на 84-й Марез выскочил один на один с Гбоху – ивуарийцев спас своевременный выход голкипера, который ценой болезненного столкновения остановил Рияда. Наставник "лис пустыни" снял последнего с игры и бросил в бой Унас и Слимани, но ничего, кроме нескольких перспективных прорывов, они не создали. В конце концов, свисток арбитра отправил команды в овертаймы.

В первые 15 дополнительных минут острее были ивуарийцы, атака которых усилилась свежими Корне и Бони. Последний особо не отсвечивал, а вот Максвелл мог вывести Кот-д'Ивуар вперёд на 98-й минуте, ворвавшись на левый край штрафной и пробив по воротам – Гедиура накрыл удар в подкате. Через минуту в дальнюю девятку метров с 20-ти выстрелил Градель, но мяч коснулся сетки лишь с внешней стороны. На 104-й же после подачи со штрафного у ворот алжирцев произошла суета, в результате которой одному из защитников пришлось выносить мяч с линии.

"Лисы" пустыни "в этот период имели лишь неточный удар Фегули в касание и ещё более плохой выстрел Слимани с острого угла – Ислам отправил мяч в небо. Впрочем, во втором экстра-тайме дело пошло быстрее: Алжир захватил контроль над мячом , а на 113-й минуте получил прекрасный шанс вырвать победу – Слимани замкнул подачу из глубины ударом головой в дальний угол, но Гбоху в прыжке сначала парировал, а затем первым успел к мячу! Кот-д'Ивуар ответил замыканием навеса в исполнении Комара на 116-й, но получилось слишком высоко. Последнюю возможность избежать серии пенальти алжирцы получили на 120+2-й минуте, когда удалось заработать стандарт в метрах 20-ти от ворот. Анди Делор, который только вышел на замену, взялся его исполнять, однако его удар прошёл в сантиметрах от дальней штанги!

Серия пенальти поразила своей драматической развязкой. Первые два удара команды реализовали без проблем, но потом выстрел Бони потянул голкипер алжирцев Мболи. До последнего размена "лисы пустыни" вели в счёте, но Белаили вместо победного гола неожиданно попал в каркас. Кот-д'Ивуар получил шанс отыграться, но капитан "слонов" Серей Дье попал в ту же самую штангу. Таким образом, Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, в котором встретится со сборной Нигерии.