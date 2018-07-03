Алжир, Марокко и Тунис могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 / Getty Images

Три североафриканские страны изучают целесообразность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Инициатива принадлежит правительству Алжира.

"Учитывая наличие построенной инфраструктуры, Алжир готов изучить возможность подачи совместной с Марокко и Тунисом заявки на организацию чемпионата мира.

США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира-2026

Заявку от Магриба можно подать с учетом готовой инфраструктуры и проектов. Если взглянуть на наши города со спортивными и культурными объектами, думаю, можно предположить, что мы готовы принять крупные мировые соревнования", – цитирует алжирского министра молодежи и спорта Мохаммеда Хаттаба AS.

Ранее сообщалось, Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030. Также была информация, что Англия может принять ЧМ-2030. Отметим, что Марокко претендовало на проведение Мундиаля-2026, но проиграло совместной заявке США, Канады и Мексики.