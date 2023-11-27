В понедельник, 27 ноября, суд Барселоны в третий раз отказал Алвесу во временном освобождении, информирует El Espanol. Экс-защитник Барселоны и Ювентуса продолжит пребывать в тюрьме.

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Сообщается, что судья считает, что если Алвеса отпустить, в случае временного освобождения он сбежит в другую страну. Прокуратура также считает, что риск побега увеличился из-за того, что процесс над экс-игроком приближается к завершению.

Напомним, что Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения и компенсацию 150 000 евро для предполагаемой жертвы. Сам Алвес утверждает, что у него была интимная связь с потерпевшей "по обоюдному согласию".

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