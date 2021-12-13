Самый титулованный футболист мира Дани Алвес вплотную приблизился к повторному дебюту за Барселону.

"Блаугранас" уже завтра, 14 декабря, ожидает товарищеский поединок с Бока Хуниорс в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Университета короля Сауда.

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В список из 28-ми игроков, отправившихся на противостояние, главный тренер Хави Эрнандес включил и Дани Алвеса, сообщает пресс-служба каталонцев . Для 38-летнего ветерана это первое попадание в заявку на матч. В официальном поединке бразилец сможет участвовать только с нового года.

Напомним, контракт Алвеса с Барселоной рассчитан до конца сезона 2021/22.