Бывший защитник Барселоны, Ювентуса и сборной Бразилии Дани Алвес согласился заплатить девушке, которая обвиняет его в изнасиловании, 150 тысяч евро. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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Этим жестом Алвес намерен снизить свой тюремный срок менее чем до двух лет. Адвокат бывшего игрока считает, что компенсация станет смягчающим обстоятельством, если бразилец будет признан виновным.

Напомним, что Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. Прокурор потребовал 9 лет тюрьмы для Алвеса и компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро.

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