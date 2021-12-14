На пресс-конференции перед товарищеским поединком против Бока Хуниорса произошел курьезный эпизод. В один момент погас весь свет.

Алвес впервые по возвращении попал в заявку Барселоны

Дани Алвес не растерялся и сразу же начал напевать: "С днем ​​рождения..." Хави это очень развеселило и он начал смеяться. Журналисты тоже положительно оценили чувство юмора бразильца.

К слову, товарищеский поединок с Бока Хуниорс в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится уже сегодня, 14 декабря, стартовый свисток раздастся в 19:00 по Киеву. Алвес попал в заявку на этот матч.