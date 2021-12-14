Алвес рассмешил Хави на пресс-конференции, когда неожиданно погас весь свет: курьез дня
Ветеран Барселоны Дани Алвес подтвердил статус одного из главных шутников каталонцев.
На пресс-конференции перед товарищеским поединком против Бока Хуниорса произошел курьезный эпизод. В один момент погас весь свет.
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Дани Алвес не растерялся и сразу же начал напевать: "С днем рождения..." Хави это очень развеселило и он начал смеяться. Журналисты тоже положительно оценили чувство юмора бразильца.
К слову, товарищеский поединок с Бока Хуниорс в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится уже сегодня, 14 декабря, стартовый свисток раздастся в 19:00 по Киеву. Алвес попал в заявку на этот матч.
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