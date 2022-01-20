Месси – лучший игрок в истории футбола. Странно быть здесь и не видеть его, не чувствовать его присутствие в команде. Иногда все происходит не так, как мы мечтаем. Я уже сказал ему, что для него не будет лучшего места, чем здесь.

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Он говорил мне то же, когда из Барсы уходил я. Было бы очень хорошо, если бы Месси завершил свою карьеру здесь. Прощание на Камп Ноу было бы для него отличным подарком, и клуб мог бы позаботиться об этом", – цитирует Алвеса Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

Напомним, в свое время 38-летний бразилец также покидал Барсу свободным агентом, но в недавно оформил сенсационное возвращение.

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