Барселона еще не успела представить Дани Алвеса, а он уже рассказал о своей роли в клубе.

"Привет, я уже здесь, в Барселоне! Я снова с вами и очень рад вернуться домой. Надеюсь, что скоро увидимся.

Хави хочет видеть Алвеса на тренировках Барселоны как можно быстрее – ветеран не сможет играть до января

Очень хочу получить удовольствие и помочь воссоздать Барселону, которую мы так любили", – опубликовала слова Алвеса пресс-служба Барсы в Twitter.

Напомним, 38-летний бразилец подписал контракт с каталонским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Согласно правилам, Алвес сможет играть за каталонцев только с января.

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