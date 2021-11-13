Алвес обратился к фанатам Барселоны по возвращении в Каталонию
Барселона еще не успела представить Дани Алвеса, а он уже рассказал о своей роли в клубе.
"Привет, я уже здесь, в Барселоне! Я снова с вами и очень рад вернуться домой. Надеюсь, что скоро увидимся.
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Очень хочу получить удовольствие и помочь воссоздать Барселону, которую мы так любили", – опубликовала слова Алвеса пресс-служба Барсы в Twitter.
Напомним, 38-летний бразилец подписал контракт с каталонским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Согласно правилам, Алвес сможет играть за каталонцев только с января.
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