Защитник Барселоны Дани Алвес, который является самым титулованным футболистом мира, имел своего неожиданного фаворита на "Золотой мяч-2021".

"Эриксен заслужил "Золотой мяч" за все, через что он прошел в этом году. Это стало бы сильным посылом для всего мирового футбола. Люди проявляли бы большую чувствительность.

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Месси уже 20 лет самый лучший, но для всех было бы хорошо, если бы Эриксен получил приз", – цитирует бразильца Record со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отметим, главными претендентами на "Золотой мяч-2021" букмекеры называли Лионеля Месси и Роберта Левандовски, но победил аргентинец. Это уже 7 трофей для него.

Кристиан Эриксен же в этом году пережил остановку сердца на Евро-2020 и рискует из-за этого сменить чемпионат.