Альварес отличился хет-триком за Ривер Плейт – новичок Манчестер Сити готовится покорять АПЛ
11:21 - Читати українською
Форвард Ривер Плейт Хулиан Альварес не расслабился после подписания контракта с Ман Сити.
Ривер Плейт разгромил Патронато (4:1) в рамках второго раунда Кубка Марадоны благодаря хет-трику от Хулиана Альвареса.
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22-летний аргентинец продемонстрировал все свое бомбардирское мастерство, забив три красивых мяча.
Напомним, недавно Манчестер Сити подписал с Хулианом контракт, Ривер Плейт получил за своего нападающего около 17 млн евро. Альварес присоединится к команде Гвардиолы летом.
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