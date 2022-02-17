Форвард Ривер Плейт Хулиан Альварес не расслабился после подписания контракта с Ман Сити.

Ривер Плейт разгромил Патронато (4:1) в рамках второго раунда Кубка Марадоны благодаря хет-трику от Хулиана Альвареса.

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22-летний аргентинец продемонстрировал все свое бомбардирское мастерство, забив три красивых мяча.

Напомним, недавно Манчестер Сити подписал с Хулианом контракт, Ривер Плейт получил за своего нападающего около 17 млн евро. Альварес присоединится к команде Гвардиолы летом.

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