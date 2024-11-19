Альваро Мората мог бы сравняться с Фернандо Торресом и стать третьим лучшим бомбардиром сборной Испании, подойди он к 11-метровой отметке в первом тайме. Вместо этого форвард Милана отдал право исполнить пенальти Педри, который намеревался осуществить свою мечту – и забить на родном для себя стадионе в Тенерифе.

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К сожалению для "Фурии рохи", этот красивый жест не оправдался – вратарь "Нати" Мвого парировал мяч после удара Педри. Однако тут же на добивании подоспел Ереми Пино и добил мяч в сетку. А вот Брайан Сарагоса после перерыва свой 11-метровый исполнил удачно – к тому моменту времени Педри уже был заменён. Также голом за хозяев отличился Брайан Хиль.