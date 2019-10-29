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Альтман официально уволен с поста главного тренера сборной Молдовы

08:29 64 Читати українською
Альтман официально уволен с поста главного тренера сборной Молдовы
Семен Альтман / Сайт FMF

Украинский специалист Семен Альтман закончил свою работу в национальной сборной Молдовы.

Решение об отставке главного тренера сборной появилось на официальном сайте Федерации футбола Молдовы.

Сборная Болгарии получила нового наставника

Альтман и его штаб проработали с командой около 100 дней и за это время не добыли ни одного очка. Сборная Молдовы потерпела поражения в четырех матчах отбора Евро-2020 (против Исландии, Турции, Албании и Андорры) с общим счетом 0:12. Новым наставником молдаван стал 49-летний турецкий специалист Энгин Фират, последним местом работы которого был Даллас Сити.

Напомним, Семен Альтман известен по работе во многих украинских клубах, среди которых Таврия, Металлург Д и Черноморец.

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Украинцы за рубежом Молдова Молдова Евро-2020 Семен Альтман Семен Альтман
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