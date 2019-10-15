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Альтман не пришел на пресс-конференцию после очередного провала сборной Молдовы в отборе на Евро-2020

16:43 28 Читати українською
Альтман не пришел на пресс-конференцию после очередного провала сборной Молдовы в отборе на Евро-2020
Семен Альтман / Фото Wixsite

Главный тренер сборной Молдовы Семен Альтман пропустил пресс-конференцию после поражения своей команды в матче отбора Евро-2020 против Албании (0:4).

 

Украинский специалист не пришел на традиционное послематчевое мероприятие, информирует Moldfootball.

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С журналистами пообщался ассистент Альтмана – Владимир Цыткин. Он сказал, что главный тренер не пришел на пресс-конференцию из-за определенных проблем со здоровьем. Поражение от Албании стало для сборной Молдовы четвертым подряд с момента назначения Альтмана в июле этого года.

В данный момент команда украинского тренера занимает последнюю строчку группы Н, уступая даже сборной Андорры.

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Семен Альтман Семен Альтман Молдова Молдова Евро-2020 Украинцы за рубежом Молдова - Албания
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