Альтман не пришел на пресс-конференцию после очередного провала сборной Молдовы в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Молдовы Семен Альтман пропустил пресс-конференцию после поражения своей команды в матче отбора Евро-2020 против Албании (0:4).

Украинский специалист не пришел на традиционное послематчевое мероприятие, информирует Moldfootball.

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С журналистами пообщался ассистент Альтмана – Владимир Цыткин. Он сказал, что главный тренер не пришел на пресс-конференцию из-за определенных проблем со здоровьем. Поражение от Албании стало для сборной Молдовы четвертым подряд с момента назначения Альтмана в июле этого года.

В данный момент команда украинского тренера занимает последнюю строчку группы Н, уступая даже сборной Андорры.

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