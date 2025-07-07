Мадридскому Реалу удалось пробиться в полуфинал Клубного чемпионата мира, одолев дортмундскую Боруссию (3:2). Еще в первом тайме испанский гранд обеспечил себе комфортный перевес в два гола. По автографу в немецких воротах оставили двое Гасии – Гонсало и Фран. После перерыва команда Хаби Алонсо в экономрежиме доводила дело до логического завершения, пока не началось добавленное время.

Реал получит мощное усиление на полуфинал КЧМ-2025 против ПСЖ – Лунину будет не одиноко

Сначала Байер выцелил в угол ворот Тибо Куртуа, а на шедевр ножницами Мбаппе пруссы ответили точным ударом с 11 метров от Гирасси. Боруссия имела все шансы перевести игру в экстра-таймы, если бы не сумасшедшая реакция Куртуа. Бельгиец спас Реал от продолжения игры сейвом после удара Забитцера. 3:2 – за путевку в финал Реал поспорит с ПСЖ. Матч состоится 9 июля.

Реал вышел в полуфинал КЧМ, одолев Боруссию в матче с эпическим эндшпилем – шедевр Мбаппе компенсировал удаление Хёйсена