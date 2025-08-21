Бразильский форвард Родриго потеряет место в Реале, если не оправдает доверие в матче против Реала Овьедо.

Реал готовит массовую чистку – Алонсо планирует распрощаться с пятью звездами первой команды

Родриго потерял доверие Карло Анчелотти еще в прошлом сезоне, когда преимущественно получал лишь по несколько минут в конце матчей. С приходом Алонсо ситуация стала еще сложнее – во многих поединках Родриго даже не выходит со скамейки запасных.

Он пропустил и последний матч с Осасуной (1:0), что вызвало вопросы болельщиков. На послематчевой пресс-конференции Алонсо объяснил: "Почему Родриго не сыграл? Это было лишь одно решение. Нет смысла анализировать, я просто так решил. Родриго все еще в моих планах, я продолжаю на него рассчитывать".

По информации Marca, в воскресенье Родриго должен выйти в стартовом составе на матч с Овьедо. Однако для бразильца это будет последняя возможность – только убедительная игра может спасти форварда от продажи. Напомним, что на Родриго охотятся Манчестер Сити, Арсенал и Ливерпуль.

