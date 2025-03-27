Хаби Алонсо не ведёт переговоры с Реалом. Такой вывод можно сделать из его слов, сказанных сегодня во время пресс-конференции. "В прошлом году была другая ситуация. Тогда нужно было принимать решение. Теперь всё иначе, и в этом вся разница", – цитирует испанца AS.

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Напомним, что весной прошлого года Алонсо "отправляли" в Реал вместо Карло Анчелотти и в Ливерпуль вместо Юргена Клоппа. Сам Хаби отказался возглавить один из топ-клубов Европы – он решил продолжить тренерскую карьеру в Байере, контракт с которым заключён до лета 2026 года.

"Я по-прежнему сосредоточен на этом сезоне; мы находимся в ключевой фазе. Мы не хотим рассуждать ни о чем, кроме футбола", – добавил тренер "фармацевтов".

После 26 туров Байер занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от Баварии на 6 очков.

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