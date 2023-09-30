"Переход в Реал? На улице только сентябрь, еще рано об этом думать.

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Я остаюсь сосредоточенным на Байере. Мы хорошо начали сезон и хотим, чтобы все игроки были сосредоточены. Вот почему я должен первым подавать пример", – приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, Байер после 5 туров набрал 13 очков и идет наравне с Баварией. Контракт Алонсо действует до 2026 года. Баск – не чужой человек Реалу, за который играл 5 лет и делал первые шаги на тренерском пути.

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